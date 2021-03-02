Проезд открыт. Дороги приведены в порядок
Тверские власти оперативно расчистили дорогу после запроса «Кривой линии»
Десять дней назад, во время обильных снегопадов в «Кривую линию НСН» поступило сообщение от жительницы Тверской области Светланы Бельской. Все дороги к деревне Киверниково Калининского района, где проживает ее пожилая мама, замело так, что проехать было невозможно. Почти три недели сельчане жили в осаде, у многих стали заканчиваться продукты. Местные власти на обращения местных жителей не реагировали.
«Кривая линия» обратилась с запросами к Губернатору Тверской области и администрации Калининского района. Как потом рассказала Светлана, дорогу расчистили в течение суток после обращения НСН.
Официальный ответ, правда, поступил в редакцию только в понедельник вечером. Глава районной администрации Андрей Зайцев сообщил, что «после проведенного мониторинга подрядной организации было дано предписание на очистку данных автомобильных дорог от снега». Дорога была приведена в порядок в рекордно короткие сроки.
Теперь, по заверению г-на Зайцева, «проводится постоянный мониторинг дорог в соответствии с погодными и дорожными условиями, по результатам которого все дороги поддерживаются в проезжем состоянии».
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