Проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда» расскажет о ПВО времен войны

Проект «Воздушный купол блокадного Ленинграда» подготовлен в Санкт-Петербурге в канун 75-ой годовщины Великой Победы «Невские Новости». Журналисты вместе с сотрудниками музеев северной столицы вспомнят историю блокадной противовоздушной обороны. Онлайн-конференция состоится 8 мая в 16:00.

ПВО внесли значительный вклад в то, что Ленинград в условиях блокады не был сожжён фашисткой авиацией и не стёрт с лица земли вместе с жителями. В рамках акции история блокадных войск ПВО будет представлена сквозь призму статей военных газет. Людям для поддержания духа требовались простые, бесхитростные слова. «Невские Новости» расскажут, что на самом деле скрывалось за этими словами.

В проекте «Воздушный купол блокадного Ленинграда» журналисты постарались собрать все факты и материалы, которые связаны с ПВО блокадного города. Материалы, в частности, основаны на воспоминаниях самих блокадников, которые воевали и трудились в это труднейшее время в городе. Онлайн-конференция соберёт представителей многих музеев Санкт-Петербурга.

