Проект творческой лаборатории «Гигарама» получил авторитетную интернет-премию
Проект российской творческой лаборатории «Гигарама» «Пой, район!» получил самую авторитетную международную премию в области Интернета – WEBBY. Об этом сообщает пресс-служба холдинга News Media.
«Пой, район!» по итогам голосования зрителей стал победителем в номинации Best Use of Video or Moving Images в категории «Сайты и мобильные приложения: функциональность и дизайн», обойдя соперников из Дании, Сингапура, США и Канады.
Проект посвящен комплексной реализации программы «Мой район» и модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, определившим новую реальность столичного района Капотня. «Пой, район!» был создан совместно с пресс-службой компании «Газпром нефть».
По словам генерального директора «Гигарамы» Марата Сайченко, создатели проекта вдохновлялись работой режиссера Мишеля Гондри над клипом Sugar Water группы Cibo Matto. В «Пой, район!» передана неотделимость разных процессов друг от друга, и одна часть изображения кажется естественным продолжением другой.
Самая авторитетная премия в области интернета The Webby Awards с 1996 года ежегодно присуждается лучшим в мире веб-проектам. В этом году в состязании участвовали более 13 тысяч работ ведущих мировых компаний в сфере интернет-контента, в числе которых Marvel, Google, Apple, National Geographic, BBC, Netflix, HBO. Лучшие проекты определяли пользователи Сети и 2000 профессионалов и экспертов цифровой индустрии со всего мира.
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