Проект «Сеть» запустил интернет-ресурс Mirotvorets.su

Проект «Сеть» запустил новый сайт Mirotvorets.su, который будет рассказывать истории о бескорыстной помощи и взаимовыручке представителей российского и украинского народов. По словам создателей ресурса, на данный момент собрано более 100 историй людей, в их числе актер Алексей Чадов, оперная певица Анна Нетребко, поп-музыкант Олег Газманов.

Пополнить энциклопедию историй предлагается любому пользователю – для этого нужно связаться с администрацией сайта.

По словам создателей сайта, украинский ресурс «Миротворец» исказил само значение одноименного слова и стал «ареной охоты на ведьм», поиска мнимых врагов, главным источником дезинформации.

