Проект по адаптации детей с аутизмом поборется за премию губернатора

Проблема аутизма среди детей с каждым годом становится всё актуальнее. Отсутствие достоверных данных не позволяет видеть её реальный масштаб ни в отдельных регионах, ни в стране в целом. Это напрямую влияет на то, что ребята лишены возможности посещать физкультурно-оздоровительные секции и спортивные школы. Учреждения попросту не имеют в наличии специальных программ, которые могли бы помочь детям адаптироваться. Соответственно, нет и подходящих специалистов. Родители и медики бьют тревогу.

Так, некоторое время назад в подмосковном Жуковском собралась инициативная группа пап и мам малышей с аутизмом. Позже к ним присоединились родители из других городов Московской области. Их объединила общая проблема. Вместе им удалось добиться определённых положительных результатов. Благодаря участию в губернаторской программе «Добрый час» на базе спортивной школы «Метеор» в Балашихе они организовали индивидуальные занятия со специалистами по адаптивному плаванью. Подробно об этом в эфире «Радио 1» рассказала соучредитель проекта «Адаптивное плаванье для детей с аутизмом в Московской области» Клара Рахманкулова.

«Процесс объединения нас всех в единую группу был непростым. В каждом отдельно взятом городе это было бы невозможно. Очень помогло то, что мы работали сообща. В том числе, благодаря этому тренировать наших детей приезжали специалисты из Москвы», – поделилась Рахманкулова.

Проект «Адаптивное плаванье для детей с аутизмом в Московской области» стартовал 25 ноября 2020 года и был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Занятия проходили в малых группах раз в неделю. За каждым ребёнком был закреплен тренер по адаптированному плаванью. Обязательным требованием к такому сотруднику было наличие у него подходящей квалификации и опыта.

Как пояснила спикер, главная особенность и отличие занятий заключается в том, что специалист всё время находится в воде вместе с подопечным, а не стоит на бортике бассейна. Вместе с ними за процессом наблюдают психологи, которые работают в сфере поведенческого анализа. Они помогают корректировать занятия с учётом особенностей поведения каждого малыша.

«Занятия спортом для детей с расстройством аутистического спектра (РАС) имеют очень важное значение, потому что у многих из них нарушается моторика: мелкая, крупная, сенсорная. В результате они боятся воды и шума, либо, наоборот, становятся гиперактивными. Так что главная проблема заключается в необходимости социализировать ребят», – добавила собеседница «Радио 1.

Накануне стало известно, что проект «Адаптивное плаванье для детей с аутизмом в Московской области» примет участие в премии губернатора Подмосковья «Мы рядом». Решение было принято инициативной группой родителей. Они предложили Кларе Рахманкуловой защищать проект.

«В случае победы мы хотели бы направить полученные средства на разработку комплексной адаптированной программы по начальному обучению плаванию для детей с РАС. Планируем сделать это на основе изучения анализа совместной работы тренеров и специалистов прикладного анализа поведения. Мы готовы передать свои знания с учётом всех методических и нормативно-правовых нюансов для дальнейшего использования теми, кому это действительно необходимо. Проголосовать за нас можно до 28 июля на сайте премия-мырядом.рф в разделе «Проекты». Для этого нужно зарегистрироваться, внести свои данные и загрузить фото. Отмечу что на проверку профиля уходит примерно три дня», – рассказала соучредитель проекта.

По словам Рахманкуловой, результат работы с детьми оказался ошеломительным. Многие стали держаться на воде, чувствовать себя свободнее.

«Благодаря этой возможности ребята взрослеют на глазах и становятся более самостоятельными. Поэтому мы очень хотим, чтобы наша идея получила премию, и программа таким образом стала доступна другим детям с РАС», – подытожила собеседница «Радио 1».

