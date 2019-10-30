Проект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков внесён в Госдуму
Законопроект об ужесточении ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков зарегистрирован в Государственной думе. Документ внесён представителями фракции «Справедливая Россия». Согласно законопроекту, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. В случае использования средств массовой информации и интернета — до семи лет.
Как отмечает RT, сейчас за пропаганду наркотических веществ предусмотрено наказание только в административном порядке. Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить поправки о введении уголовной ответственности за такого рода нарушения.
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