Проект iMARS об отказе от вредных привычек вошел в шорт-лист премии PROBA Awards

Разработанный в России проект коммуникационной группы iMARS включен в шорт-лист международной премии PROBA Awards в трех номинациях.

Проект под названием #Тысильнее вредных привычек был разработан в интересах Минздрава, говорится в сообщении компании.

«Главной сложностью в реализации проекта стало снижение в целом в обществе ценности идеи отказа от вредных привычек. Тема здорового образа жизни, которая непременно предполагает изменение поведения людей, пережила за последние годы своеобразную инфляцию. Но при кажущейся очевидности отказа от вредных привычек и необходимости работы над собой, у большинства людей до сих пор нет ответа на вопрос, как именно нужно меняться, и как мотивировать себя. Поэтому, разрабатывая коммуникационную кампанию, в iMARS акцентировали внимание на создание и донесение до людей конкретных и мотивирующих месседжей, отвечающих на вопрос «Как именно?» - отметила старший партнер группы iMARS Елена Грозная.

Жюри PROBA Awards включило проект в шорт-лист премии в номинациях «Просвещение и образование общества», «Общественно значимые PR-кампании» и «Media Relations».

По словам Грозной, его признание является важным сигналом для всей отрасли.

«Номинирование данного проекта в области коммуникационного сопровождения именно государственных проектов и инициатив значимо не только для его создателей, но и для всей отрасли. Как правило, госорганы ориентируются в первую очередь на опыт других государственных структур, а рыночная практика не всегда является приоритетом. Именно поэтому внимание и высокая оценка со стороны отраслевого сообщества, вхождение проекта iMARS #Тысильнее вредных привычек в шорт-лист премии PROBA Awards открывает новые возможности и задает новые качественные ориентиры, как для продвижения общественно-значимых проектов государственных организаций и компаний, так и для коммуникационных агентств», - добавила старший партнер группы iMARS.

PROBA Awards – международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году.