Продовольственные карты для семей с детьми появились в трёх регионах России
Программа «Продовольственная карта», разработанная для поддержки нуждающихся семей с детьми, стартовала в трёх регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Программа реализуется при поддержке ОНФ и региональных органов соцзащиты населения. За каждой нуждающейся семьёй закреплена карта, счёт которой каждый месяц будет пополняться на 1000 бонусов (1 бонус приравнен к 1 рублю). Пополнение баланса карт производится за счёт пожертвований компаний и физических лиц на соответствующем сайте.
Граждане смогут потратить бонусы на продукты питания в определённой сети магазинов региона. Уточняется, что на этапе тестирования программы разрешено только приобретение продуктов первой необходимости: фруктов и овощей, круп, макаронных изделий, масла и молочных продуктов.
Пилотными регионами для запуска программы «Продовольственная карта» стали Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская области. Карты на срок от 3 до 6 месяцев получила тысяча семей с детьми: многодетные и неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также матери-одиночки.
В ОНФ отмечают, что в дальнейшем планируется увеличение количества регионов, участвующих в программе, и семей, имеющих право на использование продовольственных карт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Титов призвал власти Москвы компенсировать бизнесу убытки
- Youtube удалил украинский фильм о крушении Boeing в Донбассе
- Власти Подмосковья не планируют проводить массовые новогодние мероприятия
- Путин назвал имена погибших лётчиков сбитого над Арменией вертолёта Ми-24
- Во Франции предложили отменить празднование Рождества и Нового года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru