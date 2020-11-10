Продовольственные карты для семей с детьми появились в трёх регионах России

Программа «Продовольственная карта», разработанная для поддержки нуждающихся семей с детьми, стартовала в трёх регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Программа реализуется при поддержке ОНФ и региональных органов соцзащиты населения. За каждой нуждающейся семьёй закреплена карта, счёт которой каждый месяц будет пополняться на 1000 бонусов (1 бонус приравнен к 1 рублю). Пополнение баланса карт производится за счёт пожертвований компаний и физических лиц на соответствующем сайте.

Граждане смогут потратить бонусы на продукты питания в определённой сети магазинов региона. Уточняется, что на этапе тестирования программы разрешено только приобретение продуктов первой необходимости: фруктов и овощей, круп, макаронных изделий, масла и молочных продуктов.

Пилотными регионами для запуска программы «Продовольственная карта» стали Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская области. Карты на срок от 3 до 6 месяцев получила тысяча семей с детьми: многодетные и неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также матери-одиночки.

В ОНФ отмечают, что в дальнейшем планируется увеличение количества регионов, участвующих в программе, и семей, имеющих право на использование продовольственных карт.

