Продолжительность жизни россиян выросла до 73,7 года

Жители России стали дольше жить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Как пишет агентство, за первые шесть месяцев 2019 года длина жизни российских граждан увеличилась в среднем до 73,7 года, что на 0,8 года больше, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что причиной этому послужило значительное сокращение смертей - на 28,4 тыс. человек. По словам Скворцовой, эти данные соответствуют показателям, установленным в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Согласно целям нацпроекта, средняя продолжительность жизни в России к 2024 году должна вырасти до 78 лет, к 2030 году – до 80 лет. На осуществление задач нацпроекта за 5 лет будет направлено свыше 1,7 трлн рублей, отмечает ТАСС.



