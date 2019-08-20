Продажи Lamborghini в России выросли в четыре раза
Продажи Lamborghini в России в 2019 году выросли почти в 4 раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
За семь месяцев текущего года в России было куплено 88 новых Lamborghini. По данным агентства, это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году к этому моменту было продано 23 спорткара данного бренда.
В агентстве рост продаж связывают с появлением новинки в линейке автомобилей Lamborghini – 80% покупок пришлось на новый кроссовер Urus.
По данным сайта «Автовести», цены на Lamborghini в России стартую от 11 млн рублей.
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