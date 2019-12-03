Продавец кемеровской елки за 18 млн поведал о ее преимуществах

Поставщик новогодней ели, которая была приобретена администрацией Кемерова за 18 миллионов рублей, заявил о том, что она полностью соответствует предъявленным в тендере требованиям.

Директор ООО «СК Сибеврострой» рассказал РИА Новости, что в данном случае речь идет не только о «высоких технологиях». По его словам, каркас ели изготовлен из высокопрочной стали. Она имеет порядка 1,9 тыс. веток с несколькими отростками, в которые встроены 235 тысяч светодиодов.

Также поставщик добавил, что ель – программируемая и может управляться хоть со смартфона.

Отметим, что ель в Кемерове за 18 миллионов рублей оказалась в три раза дороже той, что установлена в московском Кремле.

Ранее мэр города Илья Середюк объяснил дорогостоящее приобретение тем, что предыдущая ель за 11 лет «морально устарела» и требовала все больше средств на свое обслуживание, сообщает RT.

