Продавец кемеровской елки за 18 млн поведал о ее преимуществах
Поставщик новогодней ели, которая была приобретена администрацией Кемерова за 18 миллионов рублей, заявил о том, что она полностью соответствует предъявленным в тендере требованиям.
Директор ООО «СК Сибеврострой» рассказал РИА Новости, что в данном случае речь идет не только о «высоких технологиях». По его словам, каркас ели изготовлен из высокопрочной стали. Она имеет порядка 1,9 тыс. веток с несколькими отростками, в которые встроены 235 тысяч светодиодов.
Также поставщик добавил, что ель – программируемая и может управляться хоть со смартфона.
Отметим, что ель в Кемерове за 18 миллионов рублей оказалась в три раза дороже той, что установлена в московском Кремле.
Ранее мэр города Илья Середюк объяснил дорогостоящее приобретение тем, что предыдущая ель за 11 лет «морально устарела» и требовала все больше средств на свое обслуживание, сообщает RT.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Госдума: Штрафы за продажу снюсов не работают
- Эстония призвала НАТО признать Россию главной угрозой
- Депутат Госдумы: Снюс купить проще простого
- Фигуранта дела о беспорядках в Москве объявили в международный розыск
- Экс-депутат Думы Шлегель объяснил переезд в Германию корнями