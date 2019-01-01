Пробки в столице оцениваются в 6 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Волоколамском, Строгинском, Щелковском, Дмитровском, Звенигородском, Боровском, Киевском, Каширском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Октябрьском проспекте и трассе А105.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Серафимовича, Большая Якиманка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая, Ильинка, Варварка, Солянка, Яузская, на Гоголевском, Никитском, Тверском, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Яузском бульварах, в районе Лубянской и Боровицкой площадей.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в столице снизится до трех баллов.

Ранее ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) раскритиковал рейтинг загруженности дорог в различных городах мира, опубликованный компанией INRIX.

