Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов
Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском, Пятницком, Новорижском, Каширском, Новорязанском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Носовихинском, Щелковском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения отмечаются на набережных и мостах, улицах Московорецкая, Солянка, Остоженка, Новый Арбат, Большая Лубянка, Большая Полянка, Петровка, Маросейка, Тверская и других.
К 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».
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