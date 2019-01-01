Пробки в Москве оцениваются в шесть баллов

Загруженность дорог Москвы оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском, Пятницком, Новорижском, Каширском, Новорязанском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Носовихинском, Щелковском, Алтуфьевском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения отмечаются на набережных и мостах, улицах Московорецкая, Солянка, Остоженка, Новый Арбат, Большая Лубянка, Большая Полянка, Петровка, Маросейка, Тверская и других.

К 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».

