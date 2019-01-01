Пробки в Москве оцениваются в 6 баллов

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Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».

В центре Москвы основные затруднения отмечаются на набережных и мостах, улицах Балчуг, Варварка, Солянка, Большая Никитская, Новый Арбат, Большая Лубянка, Тверская и других.

По его данным, автомобильные заторы на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Алтуфьевском шоссе,

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