Общество

Пробки в Москве оцениваются в 6 баллов

21 мая20:00

Загруженность дорог Москвы оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Алтуфьевском шоссе,

«Синие ведерки» рассказали о сложностях в замерах пробок на дорогах

В центре Москвы основные затруднения отмечаются на набережных и мостах, улицах Балчуг, Варварка, Солянка, Большая Никитская, Новый Арбат, Большая Лубянка, Тверская и других.

Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пробки

партнеры