Пробки в Москве оцениваются в 6 баллов
Загруженность дорог Москвы оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Звенигородском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Алтуфьевском шоссе,
В центре Москвы основные затруднения отмечаются на набережных и мостах, улицах Балчуг, Варварка, Солянка, Большая Никитская, Новый Арбат, Большая Лубянка, Тверская и других.
Согласно данным сервиса в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».
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