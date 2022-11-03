«Пробки по 8 часов»: В Госдуме заявили о проблемах с доставкой грузов на Донбасс

Грузовики стоят в огромных пробках при транспортировке грузов на новые российские территории, заявил депутат Госдумы РФ, доцент кафедры экономической теории, государственного и муниципального управления и региональной экономики Южно-Уральского государственного университета Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

«Сложности огромные. Очень сложно завезти туда (грузы): огромные пробки по 8 км, стоит множество грузовики, везущие на новые территории металл, готовые строительные конструкции, железобетонные блоки… Президент дал поручения, вице-премьер Марат Хуснуллин этим занимается. 45 тысяч строителей там находится. И решить проблему расширения доставки на новые территории – одна из проблем, которые мы будем поднимать. Очень сложно туда добраться. Я сейчас туда ехал на своей машине. Доехал от Воронежа до перехода в Новоазовске. Сейчас проще бросить машину и пройти пешком – это значительно быстрее, нежели 8 часов стоять на этом переходе. Понимаем вопросы безопасности, но, наверное, они куда более актуальны, когда транспортный поток идет из новых территорий, а не в них», - рассказал он.

При этом председатель Центра волонтерской (добровольческой) деятельности при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы Инга Яппарова, находясь в Донецке, отметила, что проблемы с пересечением границы есть не везде, со временем ситуация наладится.

«Я, например, вчера пересекла границу через Куйбышева за 40 минут, без зелёных коридоров. Да, в Изварине (ЛНР) хуже, там можно простоять 4-6 часов. Но всё наладится, это вопрос времени», - сказала она в пресс-центре НСН.

А заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора рассказала, что неделю назад грузовая фура прошла Изварино с гуманитарным грузом за 30 минут.

При доставке гуманитарной помощи в новые российские регионы возникают трудности с транспортировкой, заявила ранее директор автономной некоммерческой организации Авторский центр «Мир семьи», заместитель председателя совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора в пресс-центре НСН.

