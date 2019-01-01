Пробки на столичных дорогах оцениваются в четыре балла

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Варварка, Большая Лубянка, Большая Дмитровка, Тверская, Пречистенка, Большая Якиманка, Пятницкая и ряде других

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает АГН «Москва».

