Пробки на дорогах столицы оцениваются в 5 баллов
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Минском, Боровском, Варшавском, Щелковском, Рублевском, Аминьевском, Симферопольском, Каширском, Строгинском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новокузнецкая, Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая и других.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».
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