Пробки на дорогах столицы оцениваются в 5 баллов

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новокузнецкая, Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Тверская, Мясницкая и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

