Пробки на дорогах Москвы оцениваются в пять баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Каширском, Волоколамском, Звенигородском, Строгинском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Новый Арбат, Поварская, Большая Никитская, Тверская других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».

