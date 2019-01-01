Пробки на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла

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Жириновский ушел в знак протеста Лидера ЛДПР возмутил отказ палаты принять закон об упрощенном получении гражданства иностранцами русского происхождения «Позор парламенту! Я покидаю такой зал!» Россия своих не бросает?

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