Общество

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла

19 июня20:01

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Звенигородском, Рублевском, Пятницком, Новорижском, Калужском, Варшавском, Каширском, Можайском, Боровском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе.

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В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Москворецкая, Большая Лубянка, Солянка, Яузская, Садовническая, Пятницкая, Большая Никитская, Тверская и другие.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

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ФОТО: РИА Новости
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