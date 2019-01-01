Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 4 балла
Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Калужском, Боровском, Варшавском, Каширском, Звенигородском, Новосходненском, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Можайском, Минском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также шоссе Энтузиастов,
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Варварка, Тверская, Остоженка, Пречистенка, Малая и Большая Бронные, Неглинная, Мясницкая и других.
Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».
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