Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Киевском, Калужском, Боровском, Варшавском, Каширском, Звенигородском, Новосходненском, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Можайском, Минском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также шоссе Энтузиастов,

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Варварка, Тверская, Остоженка, Пречистенка, Малая и Большая Бронные, Неглинная, Мясницкая и других.