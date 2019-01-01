Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов
Загруженность столичных дорог достигла восьми баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Ярославском, Минском, Боровском, Дмитровском, Киевском, Строгинском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новокузнецкая, Большая Ордынка, Большая Никитская, Тверская, Каретный Ряд, Сретенка, Большая Лубянка, Воронцово Поле, Яузская, Николоямская и других.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до пяти баллов, передает Агентство «Москва».
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