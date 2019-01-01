Пробки на дорогах Москвы достигли 8 баллов

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Новокузнецкая, Большая Ордынка, Большая Никитская, Тверская, Каретный Ряд, Сретенка, Большая Лубянка, Воронцово Поле, Яузская, Николоямская и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до пяти баллов, передает Агентство «Москва».

