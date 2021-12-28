Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в Москве
28 декабря 202108:56
Вечером 28 декабря в Москве ожидаются девятибалльные пробки. Об этом сообщил официальный Telegram-канал дептранса столицы.
Отмечается, что движение будет затруднено на Садовом кольце, МКАД, ТТК и в центре города.
В ведомстве порекомендовали воспользоваться городским транспортом для экономии времени.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru