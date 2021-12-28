Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в Москве

Вечером 28 декабря в Москве ожидаются девятибалльные пробки. Об этом сообщил официальный Telegram-канал дептранса столицы.

Отмечается, что движение будет затруднено на Садовом кольце, МКАД, ТТК и в центре города.

В ведомстве порекомендовали воспользоваться городским транспортом для экономии времени.



