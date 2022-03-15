Призывающих прекратить поставки лекарств в Россию сравнили с доктором Геббельсом
Виктор Дмитриев отметил, что наука не может быть «изолирована» от других стран.
Людей из профессионального сообщества, которые призывают прекратить поставки лекарств в России, можно только пожалеть, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
«Наука, как и культура, ее сложно закрывать. Я здесь здравого смысла не вижу. Есть исследования научные в России, которых нет в других странах. Ограничивая доступ российских ученых, иностранные общества ограничивают свои возможности получения информации. Мне тут несколько дней назад попросили прокомментировать слова профессора биоэтики, который призывал к тому, что надо вообще прекратить поставлять лекарства. У меня тогда сразу возникает вопрос, как он стал профессором в биоэтике. Что тут комментировать? У нас были такие доктора – доктор Геббельс, отряд 731, которые на живых людях исследовал оружие», - отметил Дмитриев.
В России проблем с производством инсулина из-за введенных санкций нет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Певица Жасмин опровергла информацию о переезде из России
- Саратовчанку приговорили к заключению за перевод денег боевикам в Сирию
- Apple разрешила платить в учетной записи Apple ID с помощью карт «Мир»
- «Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег
- Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России
- Генпрокуратура объявила о проверке фактов роста цен на сахар
- Режиссер «12 лет рабства» был удостоен рыцарского звания
- Владелец турагентства назвал меры, необходимые для господдержки отрасли
- В Бурятии в ДТП попал микроавтобус с детьми, есть погибшие
- Под санкции ЕС попали «Согаз» и «Geополитика.ru»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru