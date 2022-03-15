Призывающих прекратить поставки лекарств в Россию сравнили с доктором Геббельсом

Людей из профессионального сообщества, которые призывают прекратить поставки лекарств в России, можно только пожалеть, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

«Наука, как и культура, ее сложно закрывать. Я здесь здравого смысла не вижу. Есть исследования научные в России, которых нет в других странах. Ограничивая доступ российских ученых, иностранные общества ограничивают свои возможности получения информации. Мне тут несколько дней назад попросили прокомментировать слова профессора биоэтики, который призывал к тому, что надо вообще прекратить поставлять лекарства. У меня тогда сразу возникает вопрос, как он стал профессором в биоэтике. Что тут комментировать? У нас были такие доктора – доктор Геббельс, отряд 731, которые на живых людях исследовал оружие», - отметил Дмитриев.

В России проблем с производством инсулина из-за введенных санкций нет, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.



