Признаки и призраки. «Кривая линия НСН» подводит итоги недели
Под Орлом обнаружилась брошенная на произвол судьбы деревня, а в Подольске вместо капремонта дом предложили снести
Обвал фасадов
«Из-за постоянно протекающей крыши, с которой никогда не убирался снег, с потолков квартир льется вода, потолки осыпаются» - рассказала Анастасия Фролова, живущая в доме №31 по улице Павлика Морозова в подмосковном Подольске. Несколько лет управляющая компания не предпринимала никаких действий, и фасад дома стал рушиться.
Ответ Госжилинспекции Московской области на обращение НСН стал неожиданностью. В ходе проверки выявлены «признаки аварийности многоквартирного дома», то есть дом признан непригодным для проживания. Окончательное решение остается за администрацией города.
Вместе с тем, Анастасия Фролова таким поворотом событий обрадована. Она призналась, что жильцы даже не рассчитывали на это. С ее слов, дом уже как-то признавался аварийным, но потом чудесным образом потерял присвоенный статус. Анастасия поблагодарила «Кривую линию НСН» и пообещала держать редакцию в курсе событий.
Долгожданный возврат
Деньги за несостоявшийся авиаперелет вернула на счет клиента компания «Nordwind Airlines». Оксана Шульгач длительное время пыталась добиться от авиакомпании возврата денег за отмененный в октябре прошлого года рейс. Ни официальная претензия, ни обращения в службу поддержки, ни многочисленные запросы не дали никакого результата.
После того, как «Кривая линия НСН» обратилась за разъяснениями к руководству «Nordwind Airlines», Оксана Шульгач уже на следующий день получила от авиакомпании уведомление о том, что возврат оформлен.
Только вот дата перевода не была указана. Поэтому Оксана, памятуя свое общение с компанией, засомневалась в успешном завершении эпопеи.
Как выяснилось, сомнения были напрасными. Скриншот с информацией о возврате стоимости билетов Оксана Шульгач сопроводила словами благодарности в адрес «Кривой линии НСН»:
«Невероятно!!!!!!! Деньги зачислены!!!! Вы волшебники!!! Я не верила в силу общественного мнения!!! Я в шоке, мало сказать!!! СПАСИБО!!!» - написала она.
Без света и воды
Деревня под названием Крутая гора, брошенная чиновниками на произвол судьбы, обнаружилась в Орловской области. Несмотря на близость к федеральной трассе, её не видно с дороги из-за отсутствия освещения. Колодцы пересохли, уличные колонки срезаны по указанию администрации, а подключиться к водопроводу попросту невозможно. Около месяца назад окончательно отменили маршрутки, которые и так ходили в областной центр всего дважды в сутки. При этом, почти все жители работают в Орле.
Отдельное упоминание о дороге. Вместо того, чтобы засыпать ямы щебнем, по ней просто прогнали грейдер. С наступлением весны грунтовка превратилась в непроходимое месиво.
Местная администрация в лице главы Большекуликовского сельского поселения г-на Кожухова на все претензии много лет отвечает обещаниями их решить. До областного руководства жители брошенной деревни достучаться не смогли. Со слов обратившейся к нам Татьяны Пануровой, она направила в личный инстаграм орловского губернатора обращение, и сразу после этого ее аккаунт оказался заблокирован.
«Кривая линия» направила официальный запрос губернатору Орловской области Андрею Клычкову. О его реакции мы обязательно расскажем в эфире НСН.
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