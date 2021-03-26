Признаки и призраки. «Кривая линия НСН» подводит итоги недели

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«Из-за постоянно протекающей крыши, с которой никогда не убирался снег, с потолков квартир льется вода, потолки осыпаются» - рассказала Анастасия Фролова, живущая в доме №31 по улице Павлика Морозова в подмосковном Подольске. Несколько лет управляющая компания не предпринимала никаких действий, и фасад дома стал рушиться.

Ответ Госжилинспекции Московской области на обращение НСН стал неожиданностью. В ходе проверки выявлены «признаки аварийности многоквартирного дома», то есть дом признан непригодным для проживания. Окончательное решение остается за администрацией города.

Вместе с тем, Анастасия Фролова таким поворотом событий обрадована. Она призналась, что жильцы даже не рассчитывали на это. С ее слов, дом уже как-то признавался аварийным, но потом чудесным образом потерял присвоенный статус. Анастасия поблагодарила «Кривую линию НСН» и пообещала держать редакцию в курсе событий.

