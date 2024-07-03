Призеры олимпиад посетили «Алые Паруса»

Авито организовал поездку на главный выпускной страны — «Алые Паруса в Санкт-Петербурге — для призеров олимпиад из разных уголков России. После праздника выпуски смогли провести неформальную встречу с командой ИТ-компании.

По мнению и самих студентов, и топ-менеджеров компании, эти встречи полезны и для будущих ИТ-специалистов, и для работодателей. И сами студенты, и топы компании уверены — такие встречи полезны как для будущих ИТ-специалистов, так и для работодателей.

Управляющий партнер Авито рассказал, что талантливым молодым людям провели экскурсию по самым ярким местам в городе, а также показали компанию изнутри.

Студентов интересовали самые разные стороны работы компании — от философии управления корпоративного управления Авито, до системы метрик, по которым бизнес оценивает успех проекта.

Авито активно развивает отношения с вузами и участвует в подготовке ИТ-кадров. В частности, в 2024 году компания запустила бесплатную программу магистратуры по Data Science совместно с МФТИ, по окончании которой студенты смогут пройти практику в Авито.

