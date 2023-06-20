Приём документов в вузы стартовал на «Госуслугах»

Подача заявлений на поступление в высшие учебные заведения стартовала на федеральном портале «Госуслуги» без личного посещения. Дистанционную заявку можно оформить в пять любых вузов России, до пяти специальностей в каждом.

Как подчёркивается в комментарии Минцифры, онлайн подача заявлений избавит от необходимости личного посещения приёмных комиссий, а также от очередей и бумажных документов. Опция доступна для пользователей с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах».