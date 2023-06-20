Приём документов в вузы стартовал на «Госуслугах»
Подача заявлений на поступление в высшие учебные заведения стартовала на федеральном портале «Госуслуги» без личного посещения. Дистанционную заявку можно оформить в пять любых вузов России, до пяти специальностей в каждом.
Как подчёркивается в комментарии Минцифры, онлайн подача заявлений избавит от необходимости личного посещения приёмных комиссий, а также от очередей и бумажных документов. Опция доступна для пользователей с подтверждённой учётной записью на «Госуслугах».
Подать заявление можно на любые формы обучения. Как уточняет RT, на сегодня к сервису уже присоединились 1022 высших учебных заведения.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство обороны РФ ранее предложило оповещать о повестках по мобилизации не только через портал «Госуслуги», но также через личный кабинет налогоплательщика и посредством СМС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru