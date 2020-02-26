Присяжные частично оправдали знахаря из Перу, заказавшего «кровь дракона»

Присяжные в Мособлсуде признали перуанского травника с тройным гражданством Даниэля Диас-Струкова невиновным в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает в среду РЕН ТВ.

Знахарь уже три года находится в российском СИЗО. В марте 2017 года его задержали после того, как в «Шереметьево» прибыли заказанные им посылки из Перу. В них оказались бутылки с «кровью дракона» - смолой драконова дерева. В 10 из них эксперты нашли наркотики, наркотические средства обнаружили и дома у Диас-Струкова.

46-летний мужчина уверяет, что не торговал наркотиками, а помогал людям с использованием растений: он – знахарь-шаман южноамериканского племени кечуа. Тем не менее, в России его обвинили не только в контрабанде, но и в покушении на сбыт наркотиков.

Присяжные признали Диас-Струкова виновным по второму пункту, но сочли заслуживающим снисхождения, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Адвокат целителя Андрей Смирнов заявил журналистам, что не даёт комментариев до вынесения окончательного приговора 6 марта.

