«Кривая линия» встряхнула подмосковных судебных приставов

Почти год Анна Тарасова не могла добиться выплаты алиментов из-за нерасторопности судебных приставов. Соответствующее заявление и исполнительный лист она направила в Одинцовский район отдел судебных приставов Московской области еще в начале прошлого лета. Дальнейшие попытки достучаться до сотрудников отдела были безуспешными. Звонки на «горячую линию» ФССП России также никакого результата не принесли. Несколько раз она обращалась в Одинцовскую прокуратуру, но надзорные органы заявительницу ответом не удостоили.

Единственный ответ из ГУ ФССП России, куда также неоднократно жаловалась Анна, пришел ей уже в феврале нынешнего года: «по вашему заявлению проводится проверка».

Свои злоключения Анна Тарасова подробно описала в обращении на «Кривую линию НСН».

На днях в редакцию НСН поступил ответ из ГУ ФССП по Московской области, куда мы обратились за разъяснениями:

«На основании исполнительного документа судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и в отношении должника применяется полный комплекс мер принудительного исполнения» - сообщается в письме.

Как нам в дальнейшем удалось выяснить, дело было возбуждено, по случайному стечению обстоятельств, буквально на следующий день после направления официального обращения «Кривой линии».

«Я, конечно, верю в совпадения, но не до такой степени. Большое вам спасибо», - поблагодарила Анна журналистов «Кривой линии НСН».