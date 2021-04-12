Паркур поневоле. Петербургские приставы не могут справиться с забором

С очередной нестандартной ситуацией столкнулись журналисты в ходе работы «Кривой линии НСН». Мать четверых несовершеннолетних детей вынуждена ежедневно штурмовать 3-метровый забор, чтобы попасть в свой дом.

История, происходящая ныне в поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга, уходит своими корнями в начало 90-х годов. Около участка Анны Юскаевой, обратившейся в «Кривую линию», согласно градостроительному плану должно было проходить Приморское шоссе. Однако планы изменились. И вместо шоссе между домом Анны и подъездной дорогой появился еще один участок. Учитывая, что это единственный путь, во всех документах на спорную землю было обременение. Владельцы должны были обеспечить беспрепятственный проезд и проход к дому Анны Юскаевой.

Так было на протяжении многих лет. Пока новый сосед через Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга не снял данное ограничение. В итоге он перестал пускать семью Анны через свою территорию, причем, формально - полностью на законных основаниях. Вместо этого новый землевладелец предлагает выделить Анне 8 квадратных метров земли для строительства новой въездной группы, но подобный вариант не рассматривается, в том числе потому, что новую дорогу к дому проложить невозможно из-за особенностей рельефа.

Суд принял сторону Анны и вынес соответствующее решение, которое запрещает новому владельцу ограничивать доступ семьи Юскаевой к своему жилью. Но все осталось по-прежнему. И вот уже полгода многодетная мама вынуждена оттачивать навыки паркура. Исполнительный лист, переданный в ФССП, общей картины не изменил. Приставы несколько раз приезжали к соседу Юскаевой, однако так и не смогли добиться исполнения решения суда. По словам Анны, объяснения приставов комичны. Якобы ворота закрывает не сам собственник, а его жена, которая не является ответчиком по гражданскому делу. При этом предлагают повторно обратиться в суд, чтобы дополнить вынесенное решение. Естественно, суд отвечает отказом, так как это выходит за рамки дела.

Все инстанции, включая прокуратуру и ФССП, вот уже полгода только пересылают друг другу обращения Анны Юскаевой, расписываясь в своем бессилии.

Пока Анна оспаривает законность действий Комитета имущественных отношений по отмене действовавших ранее обременений на спорный участок, «Кривая линия» обратилась за разъяснениями в ГУ ФССП и прокуратуру Санкт-Петербурга.

О развитии событий мы расскажем в следующих эфирах НСН.