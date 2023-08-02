Прирост клиентов мобильного приложения IngoMobile составил 48%

Приложением «Ингосстраха» IngoMobile в первом полугодии текущего года пользуется более одного миллиона клиентов, их прирост по сравнению с таким же периодом 2022 года составил 48%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с января по июнь 2023 года пользователи совершили свыше 72 тысяч покупок страховых полисов через приложение. Такой показатель на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным видом страхования стало ОСАГО, его оформили более 47 тысяч клиентов. При этом, в частности, полис Каско купили почти пять тысяч человек, а страхование ипотеки приобрели порядка восьми тысяч человек.

В 2023 году в приложении был создан новый главный экран, который позволил создать персонализированный раздел для любого пользователя. Также были добавлены блок приоритетных действий, карта ближайших офисов и уведомления. Кроме того, созданы новые разделы. В частности, раздел «обращений» позволяет объединить запросы по ДМС и урегулированию в единую статусную модель. В будущем планируется сделать упрощенную регистрацию и авторизацию.

Директор департамента электронной коммерции страховой компании Антон Косачев рассказал, что мобильное приложение позволяет клиентам получить доступ ко всей информации по их страховым договорам. Он отметил, что был добавлен функционал «связаться и получить консультацию от продавца полиса». Так, у держателей полисов ОСАГО теперь появилась возможность расторгнуть или внести изменения в договор. При этом в списке новых продуктов появилось Экспресс-Каско и Защита от отмены поездки.

Мобильное приложение IngoMobile является лауреатом множества профессиональных премий и конкурсов, полученных за функционал, качество, удобство использования и дизайн.

