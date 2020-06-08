Приоритет россиян при трудоустройстве могут закрепить законодательно

Российские власти начали обсуждать возможность введения в стране норм, которые обяжут работодателя при найме сотрудников на квалифицированные должности отдавать приоритет гражданам РФ, а не зарубежным специалистам. Эта тема дискутируется в рамках группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, сообщают «Известия».

Такая мера, прописанная в отчёте министерства труда, призвана защитить отечественных работников, правда, как констатируют эксперты, приток гастарбайтеров в настоящее время уже и так сокращается. Возникает также ещё одна проблема – не ясно, что делать в случае, если россияне сами добровольно откажутся от той или иной должности.

Сейчас для обычных вакансий в Российской Федерации не обозначено никаких ограничений по найму зарубежных специалистов, отмечает RT. В то же время, государство регулирует количество гастарбайтеров –возможная предельная доля сотрудников-иностранцев прописана для ряда отраслей экономики.

Например, сейчас в строительных организациях до 80% работников могут быть приезжими, в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся производством овощей, до 50%. В то же время , аптекам нанимать таких работников вообще запрещается. Количество предоставляемых патентов регулируют субъекты федерации.

При этом, трудоустройство высококвалифицированных приезжих гораздо сложнее, хотя квот на них нет. Для этого необходимо получить разрешение в МВД, заплатить государственную пошлину по 10 тысяч рублей на человека, подать ходатайство и гарантийные письма для выдачи соответствующей рабочей визы.

