Принятые в Москве меры помогли спасти жизнь тысяч горожан
Врачи в российской столице спасли десятки тысяч людей с коронавирусной инфекцией, в том числе порядка 65 тысяч пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.
Как отметил градоначальник, многие из этих 65 тысяч человек находились в реанимационных отделениях.
«Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан», - сказал Собянин, добавив, что считает работу врачей победой.
При этом в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких и местом в реанимационном отделении — дефицита мест там не было ни разу.
При этом в данное время в Москве задействована только 25 процентов коечного фонда, развернутого ранее для больных с COVID-19. На этом фоне часть федеральных и городских клиник уже переводится в обычный режим работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru