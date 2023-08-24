Принадлежащий Пригожину самолет вылетел из Москвы в Баку

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Отмечается, что 23 августа данный самолёт с бортовым номером RA-02748 следовал за первым бизнес-джетом, но после его крушения в Тверской области совершил посадку в подмосковном аэропорту Остафьево.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные Flightradar24 заявило, что потерпевший крушение бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, снизился на 2400 метров за 30 секунд, удерживал высоту на протяжении нескольких секунд, затем начал падать и разбился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

