Принадлежащий Пригожину самолет вылетел из Москвы в Баку

Бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650», принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, вылетел из московского вылетел из аэропорта Внуково в столицу Азербайджана Баку.

Дело о крушении самолета Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Отмечается, что 23 августа данный самолёт с бортовым номером RA-02748 следовал за первым бизнес-джетом, но после его крушения в Тверской области совершил посадку в подмосковном аэропорту Остафьево.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные Flightradar24 заявило, что потерпевший крушение бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, снизился на 2400 метров за 30 секунд, удерживал высоту на протяжении нескольких секунд, затем начал падать и разбился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Евгений ПригожинБакуКрушение СамолётаСамолёт

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