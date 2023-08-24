Принадлежащий Пригожину самолет вылетел из Москвы в Баку
Бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650», принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, вылетел из московского вылетел из аэропорта Внуково в столицу Азербайджана Баку.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Отмечается, что 23 августа данный самолёт с бортовым номером RA-02748 следовал за первым бизнес-джетом, но после его крушения в Тверской области совершил посадку в подмосковном аэропорту Остафьево.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные Flightradar24 заявило, что потерпевший крушение бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, снизился на 2400 метров за 30 секунд, удерживал высоту на протяжении нескольких секунд, затем начал падать и разбился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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