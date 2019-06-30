Пугачёвой пришлось подъехать к поезду из-за отсутствия грузчиков на вокзале
Представитель Аллы Пугачевой прокомментировал проезд певицы по перрону Рижского вокзала на машине. Ранее в Интернете было опубликовано видео: Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина подвезли к вагону поезда Москва - Рига на автомобиле Maybach. Представитель певицы сказал, что они никому не помешали - было это за час до посадки, и на перроне никого не было. Кроме того, ранее по перрону проехала "газель" с чемоданами певицы. И все, потому что на Рижском вокзале "нет грузчиков".
Вместе с тем, по информации РИА Новости, в РЖД намерены провести проверку по этому случаю. Подъезжать к поездам по правилам может только специальная техника. Лимузин Пугачёвой к такой не относится. При этом железнодорожники уточнили, что частный автомобиль двигался по технической платформе и не мог помешать пассажирам.
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