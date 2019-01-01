Общество
Во время общения резидента Владимира Путина в прямом эфире была зафиксирована Ddos-атака на приложение прямой линии. По словам ведущей, ее удалось отразить. Из-за атаки были проблемы со звонками. Однако сейчас все работает. Звонков в колл-центр поступило уже боле 2-х миллионов.
Приложение «Прямой линии с Путиным» подверглось атаке из-за рубежа
20 июня13:52
Во время общения резидента Владимира Путина в прямом эфире была зафиксирована Ddos-атака на приложение прямой линии. По словам ведущей, ее удалось отразить. Из-за атаки были проблемы со звонками. Однако сейчас все работает. Звонков в колл-центр поступило уже боле 2-х миллионов.
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Фото: РИА Новости
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