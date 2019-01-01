Приложение «Прямой линии с Путиным» подверглось атаке из-за рубежа

Во время общения резидента Владимира Путина в прямом эфире была зафиксирована Ddos-атака на приложение прямой линии. По словам ведущей, ее удалось отразить. Из-за атаки были проблемы со звонками. Однако сейчас все работает. Звонков в колл-центр поступило уже боле 2-х миллионов.

