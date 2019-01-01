Приложение FaceApp за декаду заработало более миллиона долларов

Разработчики приложения FaceApp с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, пишет российский Forbes.

Большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие $746 тысяч, сообщает RT.

За время существования FaceApp принёс авторам $11,6 млн.

FaceApp — мобильное приложение для iOS и Android, разработанное российской компанией Wireless Lab, которое использует технологию нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных преобразований лиц на фотографиях.

