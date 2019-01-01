Общество
FaceApp — мобильное приложение для iOS и Android, разработанное российской компанией Wireless Lab, которое использует технологию нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных преобразований лиц на фотографиях.
Приложение FaceApp за декаду заработало более миллиона долларов
20 июля00:55
Разработчики приложения FaceApp с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, пишет российский Forbes.
Большую часть денег принесли владельцы мобильных устройств Apple, заплатившие $746 тысяч, сообщает RT.
За время существования FaceApp принёс авторам $11,6 млн.
FaceApp — мобильное приложение для iOS и Android, разработанное российской компанией Wireless Lab, которое использует технологию нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных преобразований лиц на фотографиях.
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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:Смартфоны
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