Прилепин создаёт движение «За Правду»

Писатель Захар (Евгений) Прилепин решил организовать общественное движение «За Правду» с целью помочь гражданам России «проявлять свою гражданскую позицию». Литератор обещает фактически возвратить политику людям, передает ТАСС.

По словам Прилепина, движение «За Правду» - это ответ на запрос гражданского общества нашей страны. Оно, по оценке писателя, готово к самоуправлению и не желает подвергаться манипулированию.

Ожидается, что в движение Прилепина вольются несколько известных общественных организаций, присоединятся лидеры общественно-политического мнения, деятели культуры и искусства.

