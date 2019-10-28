Прилепин создаёт движение «За Правду»
Писатель Захар (Евгений) Прилепин решил организовать общественное движение «За Правду» с целью помочь гражданам России «проявлять свою гражданскую позицию». Литератор обещает фактически возвратить политику людям, передает ТАСС.
По словам Прилепина, движение «За Правду» - это ответ на запрос гражданского общества нашей страны. Оно, по оценке писателя, готово к самоуправлению и не желает подвергаться манипулированию.
Ожидается, что в движение Прилепина вольются несколько известных общественных организаций, присоединятся лидеры общественно-политического мнения, деятели культуры и искусства.
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