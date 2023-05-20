Прилепин скоро приступит к реабилитации

Писатель Захар Прилепин после операции уже начал понемного присаживаться с помощью врачей, сообщает его пресс-служба.

Захар Прилепин перенес третью операцию

Уточняется, что в скором времени писатель сможет приступить к первому этапу реабилитации. Состояние Прилепина стабильно.

В настоящий момент писатель находится в палате интенсивной терапии по рекомендации врачей.

Ранее стало известно, что в результате взрыва ранения получил писатель Захар Прилепин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/glebnikitin_nn
ТЕГИ:РеабилитацияЗахар Прилепин

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