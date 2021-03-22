Пригожин обратился в СК РФ из-за попытки его похищения гражданами США
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о попытках его похищения Соединенными Штатами Америки, сообщает компания «Конкорд». Копия заявления опубликована в группе пресс-службы «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) внесло Пригожина в список россиян, разыскиваемых по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. Американская сторона объявила вознаграждение за сведения, которые приведут к его аресту.
Пригожин указывает в своем заявлении, что США преследуют цель «похитить» его и «лишить незаконно свободы под надуманным предлогом», не располагая какими-либо доказательствами.
По словам бизнесмена, он не совершал преступлений ни на территории России, ни в других государствах, а преследование со стороны США основано на политических мотивах, отмечает RT.
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