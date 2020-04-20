Приговор активисту Котову значительно смягчён

Московский городской суд принял решение о смягчении приговора активисту Константину Котову за несколько нарушений порядка проведения митингов летом прошлого года в преддверии выборов в Мосгордуму. Теперь он должен провести в колонии полтора года вместо четырёх лет.

Первоначальный приговор был вынесен в сентябре прошлого года Тверским районным судом российской столицы. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить законность такого вердикта.

Котов стал вторым гражданином России, который был приговорён к реальному, а не условному сроку по данному обвинению. Первым был Ильдар Дадин, приговор которому был впоследствии отменён Верховным судом, отмечает RT.



