Приговор активисту Котову значительно смягчён
Московский городской суд принял решение о смягчении приговора активисту Константину Котову за несколько нарушений порядка проведения митингов летом прошлого года в преддверии выборов в Мосгордуму. Теперь он должен провести в колонии полтора года вместо четырёх лет.
Первоначальный приговор был вынесен в сентябре прошлого года Тверским районным судом российской столицы. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить законность такого вердикта.
Котов стал вторым гражданином России, который был приговорён к реальному, а не условному сроку по данному обвинению. Первым был Ильдар Дадин, приговор которому был впоследствии отменён Верховным судом, отмечает RT.
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