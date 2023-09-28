Прием заявок на конкурс грантов «Москва — добрый город» завершился 24 сентября

Прием заявок на юбилейный пятый конкурс «Москва — добрый город» завершился 24 сентября. Их прислали 395 социально ориентированных некоммерческих организаций столицы. Грантовый фонд (а это 400 млн рублей) распределят по шести актуальным для москвичей направлениям. Победители станут известны 20 ноября. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря конкурсу удается привлекать профессионалов из некоммерческого сектора к оказанию социальных услуг столичным жителям — инвалидам, многодетным и приемным семьям, детям-сиротам, подросткам, переживающим кризисный период, пожилым москвичам и так далее. Ракова отметила, что среди организаций, подавших заявку, есть победители прошлых лет, чьи инициативы интегрированы в социальную сферу Москвы. При этом каждая пятая организация подала заявку впервые.

Почти каждая третья заявка (более 30%) связана с проектами, направленными на поддержаниями качества жизни семей с детьми и инвалидами. Примерно четверть организаций реализуют проекты, адресованные людям, оказавшимся в кризисной ситуации. Около 15% занимаются социальной адаптацией и реабилитацией людей, исключенных из социума.

Также подавшие заявки организации просят о помощи в социальных инициативах по поддержке участников спецоперации и членов их семей, по профилактике социально опасных болезней, популяризации и развитию ЗОЖ, а также продвижению социального волонтерства и развитию в обществе культуры взаимопомощи.

Большинство организаций (219 заявок) просят перечислить от одного до пяти миллионов — это средний размер гранта. Сумму до миллиона попросили 93 соискателя, а на большой грант — от пяти до десяти миллионов рублей — претендуют 83 организации.

Следующий этап, в ходе которого организаторы проверят соответствие пакета документов требованиям для участия в конкурсе, завершится 1 октября. Перечень проектов, прошедших этап, появится на портале конкурса 2 октября. Все заявки НКО, соответствующие условиям, передадут экспертам для подготовке заключений.

Ранее Ракова заявила, что в Москве для улучшения различных социальных направлений продолжается развитие инфраструктуры и использование цифровых технологий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

