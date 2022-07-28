Прием работ фотоконкурса Золотая Черепаха 2022 стартовал в специальной номинации

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, ГПБУ «Мосприрода», а также международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» в рамках ежегодного творческого конкурса объявили о начале приема фоторабот на конкурс в специальной номинации «Дикая природа Москвы».

Отмечается, что прием работ состоится с 1 по 31 августа 2022 года. В специальной номинации по оценкам экспертного жюри смогут победить только десять фотографов, на работах которых запечатлена дикая природа столицы. Победители получат грамоты и памятные призы.

В рамках фестиваля фотографии участников поместят в Новой Третьяковке на Крымском валу в залах Союза художников России с 15 октября по 20 ноября этого года. При этом работы финалистов представят в отдельном зале «Биоразнообразие Москвы».

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, ведомство всегда поддерживает мероприятия, которые дают возможность людям, увлеченным идеями экологии, найти единомышленников.

«Мы готовы дать им площадку, на которой они смогут на высоком уровне привлечь внимание к различным проблемам. Экология многогранна и тесно связана с творчеством. Фотография - одно из направлений, где москвичи любого возраста могут ярко себя проявить. Это хороший способ привлечь внимание к исчезающим видам растений и животных, чтобы люди более бережно относились к окружающей среде», - заметил он.

Кульбачевский рассказал, что в столице и Новой Москве сохранились особо охраняемые территории с естественной средой обитания диких животных. Руководитель департамента напомнил, что для того, чтобы заполучить их редкие кадры фотографы часто устанавливают фотоловушки в городе. Благодаря этому, по его словам, им удается запечатлеть необычных животных, в том числе тех, которые занесены в Красную Книгу Москвы.

Фестиваль Золотая Черепаха – это масштабный эколого-просветительский проект, направленный на сохранение природы через искусство. Его главным событием является экспозиция работ финалистов и лауреатов международного творческого фотоконкурса Золотая Черепаха.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России, Минкульта РФ, правительств Москвы и Санкт-Петербурга, Россотрудничества и Росмолодежи.

Стратегическими партнерами мероприятия выступают Русское географическое общество, Исторический парк «Россия - Моя история», АНО «Дальневосточные леопарды», Союз фотографов дикой природы, ГПБУ «Мосприрода» и Фонд президентских грантов. В то же время амбассадорами фестиваля являются телеведущие Валдис Пельш и Елена Ханга, знаменитый путешественник Федор Конюхов, актриса Нина Шацкая, певица Диана Гурцкая и многие другие представители культуры и искусства.

