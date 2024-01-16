Причиной смерти автоблогера Шипило мог стать тромб

«Предположительно, сердце, тромб», - сказала жена блогера в беседе с «Газетой.Ru».

Блогер Максим Жлутков рассказал, что дружил с Шипило с момента создания канала на YouTube. Он отметил, что тематика их роликов была похожа - оба снимали про японские автомобили, Сибирь и Дальний Восток.

О смерти Шипило стало известно 16 января. Тело блогера обнаружили у него дома.

В ноябре стало известно о смерти российского блогера-дальнобойщика Николая Галенко в возрасте 37 лет, сообщает «Радиоточка НСН».

