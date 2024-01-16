Причиной смерти автоблогера Шипило мог стать тромб
Автоблогер Андрей Шипило (Борода) мог умереть из-за оторвавшегося тромба, рассказала его супруга Дарья.
«Предположительно, сердце, тромб», - сказала жена блогера в беседе с «Газетой.Ru».
Блогер Максим Жлутков рассказал, что дружил с Шипило с момента создания канала на YouTube. Он отметил, что тематика их роликов была похожа - оба снимали про японские автомобили, Сибирь и Дальний Восток.
О смерти Шипило стало известно 16 января. Тело блогера обнаружили у него дома.
В ноябре стало известно о смерти российского блогера-дальнобойщика Николая Галенко в возрасте 37 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Причиной смерти автоблогера Шипило мог стать тромб
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