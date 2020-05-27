Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах
Развод российской певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова может быть связан с финансовым вопросом. Исполнительница якобы зарабатывает гораздо больше супруга, и в какой-то момент это стало ее раздражать. По крайней мере, в этом уверены знакомые семьи артистки.
«Говорят, Гагарину стало раздражать, что муж мало зарабатывает», - рассказали источники сайта KP.Ru
Кроме того, в последний год в семье Гагариной все «наложилось одно на другое» - нервные срывы, голодовки, а также недовольство собой и супругом. В семье будто бы часто начали происходить скандалы, в связи с чем певица решила положить этому конец.
«Тем более что она очень заточена на деньги. А Исхакову больше 30-40 тысяч рублей за съемку для журнала не платят», - рассказала собеседница газеты.
Стоит отметить, что сама исполнительница пока не подтвердила намерение расторгнуть свой брак. При этом слухи о разводе ранее уже появлялись в прессе. В частности, утверждалось, что согласно брачному контракту Гагарина якобы оставит себе недвижимость и имущество, которые были приобретены ей во время брака. При этом наблюдательные поклонники заметили, что она перестала носить обручальное кольцо, пишут «Дни.ру».
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