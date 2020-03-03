Президенту не докладывают обо всех экстренных посадках самолетов
Президенту России Владимиру Путину не докладывают о всех случаях, когда самолеты вынуждены экстренно приземляться. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что до президента доходят только информация об уже подтвержденных случаях. В случае ложной угрозы заминирования президенту не докладывают. Вопрос был задан в связи с тем, что во вторник 3 марта на территории России три самолета были вынуждены прервать рейс.
Происшествия с угрозой минирования лайнеров произошли сразу в двух городах: в Перми и в Хабаровске. Информация о бомбах не подтвердилась. В Москве в это время посадку совершил самолет, ранее вылетевший в Цюрих, однако причиной стали технические неполадки.
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