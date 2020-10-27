Президентом Европейского еврейского конгресса вновь стал россиянин

Президентом Европейского еврейского конгресса в четвертый раз стал Вячеслав Моше Кантор, сообщила пресс-служба ЕЕК.

Он поблагодарил еврейских лидеров и общины на всём континенте за оказанную поддержку и доверие.

«Европейское еврейство – это растущая сила в еврейском глобальном мире, мы остаёмся на передовой борьбы с антисемитизмом, защищаем традиции нашего народа и развиваем общины», - сказал Кантор.

В частности, общественный деятель организовал в начале года Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который стал стал самым крупным дипломатическим событием в истории Израиля.

В мероприятии приняли участие около 50 глав государств и мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, вице-президента США Майкла Пенса и принца Уэльского Чарльза и других лидеров государств Европы.

Вячеслав Моше Кантор занимает пост президента Европейского еврейского конгресса с 2007 года. Он ранее переизбирался на эту должность в 2008, 2012 и 2016 годах.

