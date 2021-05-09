Президент России на параде в Москве в День Победы объявил минуту молчания

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию события ведет Первый канал 9 мая.

Глава государства предложил почтить память погибших по традиции перед началом смотра войск.

Напомним, главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы проходит в воскресенье на Красной площади в столице.

