Президент России на параде в Москве в День Победы объявил минуту молчания

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию события ведет Первый канал 9 мая.

Глава государства предложил почтить память погибших по традиции перед началом смотра войск.

Напомним, главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы проходит в воскресенье на Красной площади в столице.

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ФОТО: kremlin.ru
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