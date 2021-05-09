Президент России на параде в Москве в День Победы объявил минуту молчания
9 мая 202110:40
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию события ведет Первый канал 9 мая.
Глава государства предложил почтить память погибших по традиции перед началом смотра войск.
Напомним, главный военный парад в честь 76-й годовщины Победы проходит в воскресенье на Красной площади в столице.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 419 / сут.
Умерли
113 тыс.+334 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 517 / сут.
- Минтруд: Не планируется сохранять длинные майские выходные
- Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае своей гибели Совбезу Белоруссии
- В России за сутки выявили 8 419 новых случаев COVID-19
- Собянин поздравил москвичей с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне
- Путин поздравил ветеранов, представителей Вооруженных Сил РФ и россиян с Днем Победы
- В Москве на Красной площади начался парад Победы
- 96-летний ветеран просит родных найти ему невесту
- В американском суде впервые в истории рассмотрят апелляцию слонихи к зоопарку
- Американский крейсер задержал судно с оружием производства РФ и КНР
- Шеф-повар назвал полезную замену шашлыку
9 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru