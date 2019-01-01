Общество

Президент РАН предложил подчинить академии ВАК

31 мая20:15

Поскольку Российская академия наук по положению является высшим экспертным органом, было бы разумно, если бы Высшая аттестационная комиссия подчинялась ей, считает президент РАН Александр Сергеев.

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ФОТО: Президиум Российской академии наук
ТЕГИ:Наука