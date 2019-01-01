Общество
Поскольку Российская академия наук по положению является высшим экспертным органом, было бы разумно, если бы Высшая аттестационная комиссия подчинялась ей, считает президент РАН Александр Сергеев.
Президент РАН предложил подчинить академии ВАК
31 мая20:15
Поскольку Российская академия наук по положению является высшим экспертным органом, было бы разумно, если бы Высшая аттестационная комиссия подчинялась ей, считает президент РАН Александр Сергеев.
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ФОТО: Президиум Российской академии наук
ТЕГИ:Наука