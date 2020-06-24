Президент Путин поднял тост за ветеранов Великой Отечественной

Российский лидер Владимир Путин поднял тост за ветеранов, единение государства и за победу. Чествование произошло на приеме для иностранных лидеров после Парада в честь 75-летия Победы.

«Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем. Подвиг самоотверженных солдат и тружеников тыла является неотъемлемой частью истории наших государств. Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа – общая», - цитирует слова президента Газета.ru

Глава государства отметил, что рад иностранным гостям. В этом году в столицу на парад прибыли лидеры Белоруссии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии.

Владимир Путин выразил уверенность, что парад в Москве соответствовал чаяниям ветеранов.

«Я уверен, что сплоченность, единение, почитание этого дня созвучны мечтам и надеждам наших дорогих ветеранов, каждого, кто приближал нашу общую долгожданную и такую дорогую Победу», - сказал президент РФ.

Ранее Владимир Путин высоко оценил состоявшийся в Москве в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне парад.

