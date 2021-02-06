Президент Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава России Владимир Путин удостоил генерального директора акционерного общества «Первый канал» Константина Эрнста ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован сайте Кремля.

«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Эрнста Константина Львовича», — сообщается в документе.

Ранее орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Владимир Путин наградил полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова. Это событие произошло в декабре 2020 года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Куденко
ТЕГИ:Владимир ПутинНаградаКонстантин Эрнст
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